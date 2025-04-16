📹⚡️Расчет 300-мм РСЗО 9К515 "Торнадо-С" реактивного артиллерийского дивизиона 19-й мотострелковой Воронежско-Шумлинской дивизии нанес филигранный удар по пункту временной дислокации под н.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📹⚡️Расчет 300-мм РСЗО 9К515 "Торнадо-С" реактивного артиллерийского дивизиона 19-й мотострелковой Воронежско-Шумлинской дивизии нанес филигранный удар по пункту временной дислокации под н.