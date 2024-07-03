Такого Бобруйска вы не видели Редкие черно-белые фото города из архива БЕЛТА.

1913 год. Улица Муравьевская. Репродукция Владимира Шубы, Юрия Павлова.Вы знали, что Бобруйск 10 лет был одним из областных центров нашей страны? А еще в это время город думали переименовать в Сталинск - область, соответственно, стала бы Сталинской.
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