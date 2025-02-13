Трамп требует от Украины платы за помощь. Чем будет расплачиваться Киев?

Несколько дней назад американский президент Дональд Трамп заявил, что рассчитывает заключить с Украиной сделку и получить от нее гарантии по поставкам редкоземельных металлов в США как плату за американскую военную и финансовую помощь.
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