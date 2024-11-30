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Царьград

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Европу ждёт нашествие пяти млн беженцев, если Россия "отключит" Украине тепло и свет

Британский эксперт по делам Европы Эдвард Лукас оценил, сколько украинцев может сняться с насиженных мест, в случае, если Россия добъёт энергетическую инфраструктуру страны.

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