Познакомьтесь с сумахом — суперфудной специей, которая поможет вам навсегда побороть безвкусную пищу

Отойди в сторону, куркума. Это возвращение (су)махаДревняя трава сумах, получаемая из ягод рубинового цвета, которые измельчаются в красивый, крупный порошок, насыщенный цветом и ароматом, веками недооценивалась в европейской кулинарии.
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