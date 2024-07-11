Общая мощность строящихся в КНР ветряных и солнечных электростанций вдвое превосходит объем производства «зеленой энергии» в мире

Пока на Западе рассказывают о катастрофическом воздействии глобального потепления на нашу планету и призывают весь мир переходить на альтернативные источники энергии, чтобы снизить выбросы CO2, Китай без особой огласки уже приступил к делу.
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