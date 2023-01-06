«Ответка за Макеевку» будет адресована конкретно американцам

Сергей Николаевич Что за хрень написана, если пиндосы вписались за Украину и присутствуют в ней так или иначе, то они должны быть наипервейшей целью ВС РФ и не должно быть никаких договорняков только полное уничтожение пиндосов и их прихвостней по всей Украине всеми доступными методами, что бы эти твари боялись даже педнуть..

Надежда Новопашина Год довоёвываем, а ничего всерьёз ещё не начинали! Хочется спросить: а когда начнём-то? Если америка воюет, почему им гробы не идут? Ни одного! У нас в небольшом районе уже пять! И вообще, ЧТО ПРОИСХОДИТ? КТО-НИБУДЬ ОБЪЯСНИТ?!!!