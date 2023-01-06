США поднимаются по лестнице эскалации на Украине, не взирая на все риски М К Бхадракумар Фото: ZumaTAСС По всей вероятности, сообщение, переданное министру иностранных дел России Сергею Лаврову его американским коллегой Энтони Блинкеном через нового министра иностранных дел Израиля Эли Коэна, касалось ракетного удара Украины по Макеевке (Донецк) в новогоднюю ночь, в результате которого погибли 89 российских военнослужащих.
«Ответка за Макеевку» будет адресована конкретно американцам
Комментарии
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Сергей Николаевич
Что за хрень написана, если пиндосы вписались за Украину и присутствуют в ней так или иначе, то они должны быть наипервейшей целью ВС РФ и не должно быть никаких договорняков только полное уничтожение пиндосов и их прихвостней по всей Украине всеми доступными методами, что бы эти твари боялись даже педнуть..
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1 г.
Надежда Новопашина
Год довоёвываем, а ничего всерьёз ещё не начинали! Хочется спросить: а когда начнём-то? Если америка воюет, почему им гробы не идут? Ни одного! У нас в небольшом районе уже пять! И вообще, ЧТО ПРОИСХОДИТ? КТО-НИБУДЬ ОБЪЯСНИТ?!!!
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1 г.
Сергей Николаевич
Вы думаете вы одна не понимаете, многие не поминают что происходит, почему уже в полную силу армия не воюет по чему у неё связаны руки, почему беспрепятственно и без последствий США и НАТО вооружают Украину и шлют туда своих военных, доиграются в либерализм будет как в первую мировую штыки в землю и революция, и запад больше свой шанс не упустит что бы уничтожить Россию.
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1 г.
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