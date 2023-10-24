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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Геймеры купили 1 миллион копий Lords of the Fallen за 10 дней Разработчики из HEXWORKS и из...

Геймеры купили 1 миллион копий Lords of the Fallen за 10 дней Разработчики из HEXWORKS и из...

Геймеры купили 1 миллион копий Lords of the Fallen за 10 днейРазработчики из HEXWORKS и издательство CI Games сообщили о том, что совокупные продажи их экшен-RPG Lords of the Fallen превысили один миллион копий по всему миру на всех платформах релиза.

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