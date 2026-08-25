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На сколько хватит топлива в баке, если загорелась лампочка

На сколько хватит топлива в баке, если загорелась лампочка

И что делать, если индикатор низкого запаса топлива уже загорелсяЛето 2026 года выдалось для российских автомобилистов напряжённым: перебои с поставками топлива, очереди на заправках, возврат стандартов «Евро-4» и «Евро-3»… Из-за этих факторов поиск горючего из обычной рутины превратился в настоящий квест.

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