На сколько хватит топлива в баке, если загорелась лампочка

И что делать, если индикатор низкого запаса топлива уже загорелсяЛето 2026 года выдалось для российских автомобилистов напряжённым: перебои с поставками топлива, очереди на заправках, возврат стандартов «Евро-4» и «Евро-3»… Из-за этих факторов поиск горючего из обычной рутины превратился в настоящий квест.