Долина, Маликов, Шоуа и Пресняков стали обладателями премии «Золотой граммофон»

Награды также вручили Денису Кляверу, Дмитрию Колдуну, Александру Панайотову и группе Dabro Народные артисты России Лариса Долина и Дмитрий Маликов, лидер группы «Непара» Александр Шоуа и певец Владимир Пресняков стали обладателями XXIX национальной музыкальной премии «Золотой граммофон», сообщает корреспондент РИА Новости.
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