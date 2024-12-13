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Петербургский дневник

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Долина, Маликов, Шоуа и Пресняков стали обладателями премии «Золотой граммофон»

Долина, Маликов, Шоуа и Пресняков стали обладателями премии «Золотой граммофон»

Награды также вручили Денису Кляверу, Дмитрию Колдуну, Александру Панайотову и группе Dabro Народные артисты России Лариса Долина и Дмитрий Маликов, лидер группы «Непара» Александр Шоуа и певец Владимир Пресняков стали обладателями XXIX национальной музыкальной премии «Золотой граммофон», сообщает корреспондент РИА Новости.

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