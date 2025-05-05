Автобусы пропали с радаров к Калуге

В Калуге сервисы отслеживания общественного транспорта перестали отображать автобусы. Пользователи сообщают, что с 3 мая на ресурсах отображаются только троллейбусы, информация об автобусах отсутствует или представлена частично.
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