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Закон, порядок, государство

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Сотрудник донского главка МВД принял участие в телепрограмме «Вести.Дон»

Заместитель начальника Управления по борьбе с незаконным использованием информационных коммуникационных технологий ГУ МВД России по Ростовской области полковник полиции Александр Горлов принял участие в программе «Вести.

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