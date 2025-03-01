Киев надеялся оформить с США сделку о ресурсах даже после перепалки в Белом доме

TASS/EPA После словесной перепалки в Белом доме главы Соединенных Штатов Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского, делегация Украины ждала примерно час, надеясь подписать соглашение по редкоземельным металлам.
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