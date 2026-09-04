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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Смородская о Мостовом: «Он не усилит «Локомотив». Не понимаю, зачем его взяли, Андрей не проявлял себя в последнее время»

Экс-президент « Локомотива » Ольга Смородская рассказала о своем отношении к подписанию московским клубом полузащитника « Зенита » Андрея Мостового на правах аренды.

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