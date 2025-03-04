Желающих отправиться в религиозную поездку предупреждают о безотлагательности платежей, чтобы Крым не потерял места в квоте.
Хадж 2025
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Желающих отправиться в религиозную поездку предупреждают о безотлагательности платежей, чтобы Крым не потерял места в квоте.
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