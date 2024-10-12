В Кемерово прошел второй этап Всероссийского конкурса художественной самодеятельности СК России по Сибирскому федеральному округу

В Кузбассе завершился второй этап Всероссийского конкурса художественной самодеятельности Следственного комитета Российской Федерации, посвященного 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а также сохранению семейных ценностей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии