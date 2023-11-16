Новые правила выезда за рубеж начинают действовать в России

С 11 декабря в России вступают в силу поправки в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Новый закон содержит 12 изменений, пожалуй, самые значимые из них касаются заграничных паспортов – порядка их изъятия и проверки документа на подлинность.