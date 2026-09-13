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Аргументы и Факты

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В Вологде 31 подростка задержали за массовое воровство из супермаркета

В Вологде 31 подростка задержали за массовое воровство из супермаркета

В Вологде правоохранители задержали 31 подростка, подозреваемых в хищении шоколадок, йогуртов и фруктов из супермаркета, говорится в сообщении УМВД по Вологодской области в мессенджере МАХ.

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