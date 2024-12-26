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Россиянам дали советы насчет мойки авто зимой

Россиянам дали советы насчет мойки авто зимой

Многие автовладельцы сомневаются в том, стоит ли мыть машину зимой, так как такой грязи и пыли, как летом, на дорогах нет, к тому же после водных процедур в холода не избежать проблем с примерзанием дверей, рассказал руководитель двух станций кузовного ремонта в сети автосервисов FIT SERVICE Ярослав Кукарин.

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