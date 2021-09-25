Принц Гарри и Меган Маркл поддержали цели устойчивого развития ООН

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские посетили в субботу штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где встретились с первым заместителем генерального секретаря Аминой Мухаммед для обсуждения реализации целей устойчивого развития.