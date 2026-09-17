«Паши по-чёрному»: как альпинисты идут на Эверест без кислорода

В Екатеринбурге 14 сентября состоялась дискуссия «8848: высота поколений». Мероприятие стало публичным стартом проекта «Высота.
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