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Царьград

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Путин обвинил Киев в препятствовании мирным переговорам

Путин обвинил Киев в препятствовании мирным переговорам

Президент Владимир Путин обвинил Киевский режим в создании препятствий для мирных переговоров. В ходе заседания Военно-промышленной комиссии Путин подчеркнул, что действия Киева противоречат их заявлениям о мире.

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