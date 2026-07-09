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Шанхай открывает крупные научные объекты для бизнеса

Шанхай открывает крупные научные объекты для бизнеса

Шанхай наращивает усилия по открытию своей сети крупных научно-исследовательских объектов для компаний, поскольку Китай стремится укрепить фундаментальные исследования и ускорить коммерциализацию передовых технологий.

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