Юрист Гордон предсказала возвращение Ивлеевой на телевидение

Юрист Екатерина Гордон считает, что блогерша Анастасия Ивлеева может вернуться на телевидение. После скандальной «голой вечеринки» в декабре 2023 года в Москве, Ивлеева провела время в раздумьях о будущем, потеряв контракты и столкнувшись с критикой общественности.