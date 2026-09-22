Юрист Гордон предсказала возвращение Ивлеевой на телевидение

Юрист Екатерина Гордон считает, что блогерша Анастасия Ивлеева может вернуться на телевидение. После скандальной «голой вечеринки» в декабре 2023 года в Москве, Ивлеева провела время в раздумьях о будущем, потеряв контракты и столкнувшись с критикой общественности.
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