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Новогоднее пожелание: "Чтоб этот год не стал тем, который пишут после черточки"

Новогоднее пожелание: "Чтоб этот год не стал тем, который пишут после черточки"

Инспектор обращается к водителю:- Извините, вы не могли бы припарковать ваш автомобиль где-нибудь вдругом месте? Я понимаю, что это доставит вам определенные неудобства,но войдите, пожалуйста, и в мое положение.

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