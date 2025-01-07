Бомба ФАБ-3000 врезала по штабу «Птах Мадьяра». В этот Новый год Дед Мороз проявил истинные чудеса логистики: он смог не только положить под елку подарки всем российским детишкам, но и лично обошел с доброй вестью общежития, хостелы и съемные резиновые квартиры миллионов нелегальных мигрантов.
Вопрос жизни и смерти: Россия обезвредит огромную замедленную бомбу
Комментарии
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Сергей Корсун
Дай то Бог, если так и будет!
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18 час.
Людмила Петрухина
Все это надо было делать еще вчера. Но, лучше поздно, чем никогда. Пора "талантливым и незаменимым" специалистам с их семьями возвращаться на историческую родину в кишлаки и аулы. Пусть там строят свои "процветающие" республики.
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15 час.
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