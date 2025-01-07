Вопрос жизни и смерти: Россия обезвредит огромную замедленную бомбу

Людмила Петрухина

Все это надо было делать еще вчера. Но, лучше поздно, чем никогда. Пора "талантливым и незаменимым" специалистам с их семьями возвращаться на историческую родину в кишлаки и аулы. Пусть там строят свои "процветающие" республики.