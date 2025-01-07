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Позитив для оптимистов

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Вопрос жизни и смерти: Россия обезвредит огромную замедленную бомбу

Вопрос жизни и смерти: Россия обезвредит огромную замедленную бомбу

Бомба ФАБ-3000 врезала по штабу «Птах Мадьяра». В этот Новый год Дед Мороз проявил истинные чудеса логистики: он смог не только положить под елку подарки всем российским детишкам, но и лично обошел с доброй вестью общежития, хостелы и съемные резиновые квартиры миллионов нелегальных мигрантов.

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Комментарии
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Сергей Корсун
Дай то Бог, если так и будет!
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18 час.
Людмила Петрухина
Все это надо было делать еще вчера. Но, лучше поздно, чем никогда. Пора &quot;талантливым и незаменимым&quot; специалистам с  их семьями возвращаться на историческую родину в кишлаки и аулы. Пусть там строят свои &quot;процветающие&quot; республики.
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15 час.

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