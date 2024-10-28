Десятки новосибирцев вышли на пикет против сноса физматшколы НГУ

Здание планируется снести до конца 2024 года. На его месте должно появиться новое общежитие. Тем временем, новосибирцы всеми силами и всеми возможными способами пытаются отстоять «ключевой элемент ансамбля улицы Ляпунова».
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