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Десятки новосибирцев вышли на пикет против сноса физматшколы НГУ

Десятки новосибирцев вышли на пикет против сноса физматшколы НГУ

Здание планируется снести до конца 2024 года. На его месте должно появиться новое общежитие. Тем временем, новосибирцы всеми силами и всеми возможными способами пытаются отстоять «ключевой элемент ансамбля улицы Ляпунова».

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