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Квадрокоптер пролетит над Салехардом

Квадрокоптер пролетит над Салехардом

В Салехарде 15 июля пройдут плановые полеты квадрокоптера. Запуск беспилотного воздушного судна запланирован администрацией города, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС-112) окружной столицы.

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