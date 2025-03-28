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МВФ утвердил 400 миллионов долларов помощи для Украины на поддержку бюджета

МВФ утвердил 400 миллионов долларов помощи для Украины на поддержку бюджета

Международный валютный фонд одобрил выделение 400 миллионов долларов помощи Украине. Средства направят на поддержку бюджета страны.

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