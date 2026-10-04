Понедельник: мемы, которые спасут начало недели

Понедельник — это либо свежий старт, либо привычное «ну вот опять». Как бы там ни было, немного юмора ещё никому не помешало.
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