Невестка Королевой перестала молчать про оскорбления певицы — ответила публично

Говорят, что артистка недолюбливает избранницу сына. Наташа Королева с сыном и невесткой Социальные сетиЕдинственный сын Наташи Королевой и Тарзана последние два года встречается с бывшей танцовщицей на пилоне Мелиссой Волынкиной.
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