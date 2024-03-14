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Невестка Королевой перестала молчать про оскорбления певицы — ответила публично

Невестка Королевой перестала молчать про оскорбления певицы — ответила публично

Говорят, что артистка недолюбливает избранницу сына. Наташа Королева с сыном и невесткой Социальные сетиЕдинственный сын Наташи Королевой и Тарзана последние два года встречается с бывшей танцовщицей на пилоне Мелиссой Волынкиной.

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