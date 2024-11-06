Текущие выборы оказались самыми дорогими за всю историю США

Текущие выборы стали самыми дорогими в истории США, говорится в анализе газеты Financial Times (FT). По информации издания, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и его оппонентка от демократов Камала Харрис потратили на свои предвыборные кампании 3,5 миллиарда долларов.