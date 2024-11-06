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Текущие выборы оказались самыми дорогими за всю историю США

Текущие выборы оказались самыми дорогими за всю историю США

Текущие выборы стали самыми дорогими в истории США, говорится в анализе газеты Financial Times (FT). По информации издания, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и его оппонентка от демократов Камала Харрис потратили на свои предвыборные кампании 3,5 миллиарда долларов.

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