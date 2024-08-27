"Дуров не сможет отдать ключи и под пытками": Как устроен "Телеграм", рассказали эксперты

Семен Демин Зачем Дурова выпустили за границу. Опять наша беззубая власть.

Сергей Федотов Другими словами ума создать такую штуку как Телеграмм у него хватило, а догадаться что с ним сделают во Франции не хватило? Игрища какие-то.