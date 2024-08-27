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"Дуров не сможет отдать ключи и под пытками": Как устроен "Телеграм", рассказали эксперты

"Дуров не сможет отдать ключи и под пытками": Как устроен "Телеграм", рассказали эксперты

Коллаж Царьграда "Где у него кнопка?" — эта фраза из фильма "Приключения Электроника" прямо про Павла Дурова.

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Комментарии
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Семен Демин
Зачем Дурова выпустили за границу. Опять наша беззубая власть.
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7 час.
Сергей Федотов
Другими словами ума создать такую штуку как Телеграмм у него хватило, а догадаться что с ним сделают во Франции не хватило? Игрища какие-то.
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7 час.
Александр Батт
Богатым надо укреплять Россию. Иначе их всех повяжут на Западе.
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7 час.

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