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Винисиус после вылета с ЧМ: «Бразилия покорит мир в 2026-м, запомните это»

Винисиус после вылета с ЧМ: «Бразилия покорит мир в 2026-м, запомните это»

Винисиус Жуниор высказался после вылета Бразилии с ЧМ-2022. Сборная Бразилии покинула турнир на стадии 1/4 финала, уступив Хорватии в серии пенальти (1:1, по пен.

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