Минэкономики хочет больше узнать о причинах перевода работников в самозанятые О зарплатах «в конвертах» и причинах перевода сотрудников в самозанятые хочет больше узнать Минэкономики.
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Минэкономики хочет больше узнать о причинах перевода работников в самозанятые О зарплатах «в конвертах» и причинах перевода сотрудников в самозанятые хочет больше узнать Минэкономики.