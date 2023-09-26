Путин подписал указ о повышении зарплат госслужащих с 1 октября в 1,055 раза

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении с 1 октября на 5,5% зарплат отдельным категориям госслужащих, в том числе президенту, премьер-министру, зампредседателю Совбеза, генпрокурору и главе СК РФ.
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