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Дмитрий Дюжев после потери семьи собирался оставить кино: как «Остров» и совет монаха изменили его путь

Дмитрий Дюжев после потери семьи собирался оставить кино: как «Остров» и совет монаха изменили его путь

«Я ему сразу сказал, что сниматься больше не собираюсь». Так Дмитрий Дюжев вспоминал свой первый разговор с Павлом Лунгиным о фильме «Остров».

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