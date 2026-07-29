«Хочу завершить войну до того, как мои сыновья достигнут призывного возраста». Об этом заявил и. о. министра обороны Украины Евгений Хмара в интервью американскому блогеру Лоре Лумер.
Еще один клоун!
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«Хочу завершить войну до того, как мои сыновья достигнут призывного возраста». Об этом заявил и. о. министра обороны Украины Евгений Хмара в интервью американскому блогеру Лоре Лумер.
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