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Татар-информ

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Сармановский краеведческий музей стал победителем грантового конкурса ВТБ

Сармановский краеведческий музей стал победителем грантового конкурса ВТБ

Проект «Мобильная экспедиция. Ожившие истории» муниципального бюджетного учреждения Сармановского района «Музей Великой Отечественной войны и краеведения» вошел в число победителей II конкурса корпоративной программы поддержки краеведческих музеев России «Красота внутри», организованного банком ВТБ и благотворительным фондом «ВТБ-Страна».

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