Трагедия в клубе "Жесть": Топовый роллер умер на соревнованиях

В Федерации роллер-спорта России выразили соболезнования в связи со смертью тренера Романа Богреца.Один из лучших роллеров страны Роман Богрец скончался, получив тяжёлые травмы во время соревнований в Петербурге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии