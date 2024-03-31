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Трагедия в клубе "Жесть": Топовый роллер умер на соревнованиях

Трагедия в клубе "Жесть": Топовый роллер умер на соревнованиях

В Федерации роллер-спорта России выразили соболезнования в связи со смертью тренера Романа Богреца.Один из лучших роллеров страны Роман Богрец скончался, получив тяжёлые травмы во время соревнований в Петербурге.

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