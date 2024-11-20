В Ненецком автономном округе полицейские в рамках профилактической операции «Чистое поколение - 2024» проводят занятия для студентов

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение-2024» оперуполномоченный по особо важным делам отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ненецкому автономному округу майор полиции Вероника Худякова провела профилактическую беседу со студентами ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.
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