В Ненецком автономном округе полицейские в рамках профилактической операции «Чистое поколение - 2024» проводят занятия для студентов

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение-2024» оперуполномоченный по особо важным делам отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ненецкому автономному округу майор полиции Вероника Худякова провела профилактическую беседу со студентами ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.