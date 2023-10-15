Как правильно выбрать обогреватель для дома

В межсезонье многие нуждаются в источниках дополнительного тепла для домов и квартир. «РБК-Недвижимость» разбирается, какими бывают обогреватели и чем они друг от друга отличаются Кадр из фильма «Девчата» (Фото: «Мосфильм») Сегодня у покупателей широкий выбор разнообразной техники для обогрева небольших пространств, неотапливаемых помещений и целых домов.