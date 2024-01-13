Биологи РУДН обнаружили, что зеленый чай смягчает вред от кальяна

Биологи РУДН с коллегами из Иордании и Малайзии обнаружили, что флавоноид из зеленого чая смягчает негативные последствия от курения кальяна — снижает воспаление и окислительный стресс, а также защищает ткани легких, печени и почек.
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