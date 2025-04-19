Reuters: Израиль может нанести удар по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы

Bjorn Trotzki/IMAGO/TASS Израиль не исключает возможность нанесения удара по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп выразил неготовность Штатов поддержать такой шаг.
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