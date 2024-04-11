Опять 25: тендер по благоустройству кладбищ в Актау выиграл прошлогодний подрядчик

Несколько лет назад горожане, приходя на православное кладбище, не могли нарадоваться – после многолетней разрухи там навели порядок: мусор убран, вода в систему поступала регулярно, прекратились случаи вандализма, исчезли стаи собак, бомжи и бродяги.