Артур Абуталипов возглавит Управление по надзору за следствием прокуратуры РТ

Прокурор Набережных Челнов Артур Абуталипов покинул свой пост. По информации «Татар-информа» его назначат на должность руководителя Управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Татарстана.
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