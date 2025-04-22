Сын Эрдогана заявил, что любит Россию за природу и кухню

У России богатые культурные традиции и разнообразная природа. Сын президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана, глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган сообщил ТАСС, что за это полюбил поездки в страну.
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