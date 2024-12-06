За атаками джихадистов скрываются Турция, США и киевский режим «За наступлением джихадистских группировок, вошедших в Алеппо и распространившихся в самое сердце Сирии, скрывается длинная рука киевских спецслужб», – объявила 2 декабря итальянская газета Giornale, комментируя происходящие в этой стране драматические события, отмечая, что это «приводит в уныние тех, кто сделал ставку на свободу Украины».