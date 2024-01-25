Жительницу Тульской области, которая зарезала домогавшегося до нее мужчину, посадили на 5,5 лет

В декабре 2023 года Тульский областной суд рассмотрел апелляцию жительницы Киреевска Татьяны Б. на решение Киреевского районного суда, согласно которому девушка получила пять с половиной лет колонии за смерть сожителя матери.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии