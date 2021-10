В новом исследовании, опубликованном в журнале Journal of the American Heart Association, ученые из Медицинской школы Джонса Хопкинса (Johns Hopkins School of Medicine) обнаружили, что синдром разбитого сердца, опасное для жизни состояние, симптомы которого напоминают сердечный приступ, растет с каждым годом среди женщин 50 лет и старше.